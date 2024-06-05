Kütahya'da 60 uyuşturucu olayı ortaya çıkarıldı, 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da 60 uyuşturucu olayı ortaya çıkarıldı, 11 şüpheli tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mayıs ayı içerisinde 60 uyuşturucu olayı ortaya çıkarıldı. Olaylara karışan 74 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonlarda 189 gram metamfetamin, 53 gram bonzai, 9 gram kubar esrar, 299 adet sentetik ecza, 31 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

05.06.2024 07:31
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mayıs ayı içerisinde 60 uyuşturucu olayı ortaya çıkarılırken, olaylara karışan ve yakalanan 74 şüpheliden 11'i adli makamlarca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Mayıs ayı içerisinde 60 uyuşturucu olayı ortaya çıkarıldı. Olaylara karışan 74 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 11'i adli makamlarca tutuklandı. Bu olaylarda, 189 gram metamfetamin, 53 gram bonzai, 9 gram kubar esrar, 299 adet sentetik ecza, 31 adet uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 60 uyuşturucu olayı ortaya çıkarıldı, 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 60 uyuşturucu olayı ortaya çıkarıldı, 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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