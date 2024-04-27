Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği İşlemleri Açıklandı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından 2022, 2023 ve 2024 Yılı ilk 4 aylık dönemde yapılan işlemler açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında, 18 cinsel saldırı, 21 cinsel istismar, 3 cinsel taciz ve 7 diğer olmak üzere toplam 49 adli olay meydana geldi. Olaylara karışan, 14 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8 şahıs tutuklandı. 5 adli, 27 idari olmak üzere toplam 33 fuhuş olayı meydana geldi. 5 erkek, 31 kadın (2'si yabancı uyruklu) şahsa işlem yapılırken, yabancı uyruklu şahıslarla ilgili deport işlemleri gerçekleştirildi. Toplam 41 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. 6 apart, 27 ikametgah olmak üzere toplam 32 adres 90 gün süre mühürlendi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 5 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 30 kişiye toplam 56 bin130 TL idari para cezası uygulandı. 3 kıraathane ve 2 dernek olmak üzere toplamda 5 işletme 30 gün süre ile mühürlenerek kapatıldı.

"2023 Yılı"

2023 yılında,11 cinsel saldırı, 13 cinsel istismar, 2 cinsel taciz ve 3 müstehcenlik olmak üzere 29 olay meydana geldi. Olaylara karışan 12 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6 şahıs tutuklandı. 2023 yılında 7 adli, 7 idari olmak üzere toplam 14 fuhuş olayı meydana geldi, 5 erkek, 21 kadın (4'ü yabancı uyruklu) şahsa işlem yapılırken, yabancı uyruklu şahıslarla ilgili deport işlemleri gerçekleştirildi. Olaylara karışan 7 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 5 şahıs tutuklandı. Toplam 189 bin 277 TL idari para cezası uygulandı.1 apart,1 adet masaj salonu, 14 ikametgah olmak üzere toplam 16 adres 90 gün süre ile mühürlendi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 4 şahsa adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 23 kişiye 89 bin 827 TL idari para cezası uygulandı. 4 kıraathane ve 1 dernek toplamda 5 işletme 30 gün süre ile mühürlenerek kapatıldı.

"2024 Yılı ilk 4 ayı"

2024 yılı ilk 4 ayında, 2 cinsel saldırı, 13 cinsel istismar, 3 diğer suçlardan toplam 18 olay meydana geldi. Olaya karışan 18 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 4 şahıs tutuklandı. 5 idari fuhuş olayı meydana geldi. 2 erkek (1'i yabancı), 3 kadın şahsa işlem yapıldı, yabancı uyruklu şahısla ilgili deport işlemleri gerçekleştirildi. Toplam 561 bin 705 TL idari para cezası uygulandı. 8 ikametgah 90 gün süre ile mühürlendi. Ayrıca 1 trans bireyde frengi, 1 yabancı uyruklu gay şahısta AIDS hastalığına rastlandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 4 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynayan 15 kişiye 96 bin 375 TL idari para cezası uygulandı. 5 kıraathane 30 gün süre ile 1 dernek süresiz olarak mühürlenerek kapatıldı.

2022 yılı - 2023 yılı Ahlak Büro Amirliği tarafından takip edilen olaylar karşılaştırıldığında, fuhuş olaylarında yüzde 57.7 oranında, kumar olaylarında yüzde 20 oranında, cinsel istismar olaylarında yüzde 38 oranında, cinsel saldırı olaylarında yüzde 38,8 oranında, cinsel taciz olaylarında yüzde 33 azalma meydana geldi.

2023 yılı İlk 4 ayı ile 2024 yılı ilk 4 ayında Ahlak Büro Amirliği tarafından takip edilen olaylar karşılaştırıldığında, fuhuş olaylarında değişim oranı yüzde 0, kumar olaylarında yüzde 33 oranında, cinsel istismar olaylarında yüzde 366 oranında artış, cinsel saldırı olaylarında değişim oranı yüzde 0, cinsel taciz olaylarında değişim oranı yüzde 0 olarak gerçekleşti. - KÜTAHYA