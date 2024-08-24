Kütahya\'da Ahşap Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı U.A.'ya ait iki katlı ahşap binanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangında binanın ikinci katındaki mutfak bölümünde büyük hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA