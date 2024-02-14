Kütahya'da 'Akıllı Kavşak'ta Meydana Gelen Kaza Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da 'Akıllı Kavşak'ta Meydana Gelen Kaza Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Kütahya\'da \'Akıllı Kavşak\'ta Meydana Gelen Kaza Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Zafertepe Mahallesinde bulunan 'Akıllı Kavşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

14.02.2024 15:42  Güncelleme: 15:45
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Kütahya'nın Zafertepe Mahallesindeki 'Akıllı Kavşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehir merkezinden mahalle istikametine gitmekte olan iki otomobil çarpıştı. Kazada isimleri belirtilmeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da 'Akıllı Kavşak'ta Meydana Gelen Kaza Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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