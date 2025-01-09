Kütahya\'da Anne ve Kızı Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Yaralandı

3.Sayfa

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya- Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya giden N.K. ve kızı G.K., çevredeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan anne ile kızı ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan anne ile kızının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, belediye ekiplerinin, şikayet üzerine bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA