Kütahya'da ara sokaktan çıkan otomobil minibüse çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da ara sokaktan çıkan otomobil minibüse çarptı, 4 kişi yaralandı

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Kütahya\'da ara sokaktan çıkan otomobil minibüse çarptı, 4 kişi yaralandı
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Kütahya'da Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde ara sokaktan caddeye çıkan otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yola fırladı, yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkan B.G. yönetimindeki otomobil, seyir halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü B.G. araçtan yola fırlarken, kazada toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiAhi Evran3. SayfaKütahyaGüncelSon Dakika

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