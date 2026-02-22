Kütahya'da Aranan Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Kütahya'da Aranan Suçlu Yakalandı

Kütahya'da Aranan Suçlu Yakalandı
22.02.2026 07:29
Kütahya'da yapılan operasyonda, 23 yıl hapis cezası olan bir suçlu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyen, yağma suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Şüphelinin ayrıca; yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, hakaret suçları başta olmak üzere toplam 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Operasyon, Kütahya genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Kütahya'da Aranen Suçlu Yakalandı

