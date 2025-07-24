Kütahya\'da Balya Makinesi Yangını: 8 Dönüm Arazi ve 180 Balya Yandı

Kütahya'da balya makinesi sebebiyle çıkan yangında, 8 dönüm arazi ve 180 balya saman küle döndü.

Olay, Emet ilçesi Doğanlar köyünde Yar Dibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Bülbül'e ait 11 dönüm tarlada balya makinesinden çıkan kıvılcım sebebiyle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale köyün su tankeri ile köylüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Emet Belediyesi ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında, 8 dönüm arazi küle dönerken, 180 balya samanının yandığı öğrenildi. - KÜTAHYA