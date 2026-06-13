Kütahya\'da Bisikletli Kazada Hayatını Kaybetti

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında halk otobüsünün altında kalan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kobak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 49 yaşındaki Adem Yalçın yönetimindeki bisiklet, A.S. idaresindeki 43 HO 1232 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan Adem Yalçın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA
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