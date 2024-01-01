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Kütahya'da Bölge Uygulamasında 339 Şahıs ve 190 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Kütahya'da Bölge Uygulamasında 339 Şahıs ve 190 Araç Kontrol Edildi

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği Bölge Uygulamasında, toplam 339 şahıs, 190 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda aranan bir şahıs yakalandı. Ayrıca, bir şahıstan kesici alet, 2 adet sentetik ecza hap ve 0,21 gram bonzai ile başka bir şahıstan 1,60 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya\'da Bölge Uygulamasında 339 Şahıs ve 190 Araç Kontrol Edildi
01.01.2024 - 08:44,
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Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği Bölge Uygulamasında, toplam 339 şahıs, 190 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı, aranan bir şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yaya Devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 6 Resmi Ekip (14 Personel), 4 Yaya Devriye ve 12 ÇMB personeli ile Ziraat Mahallesi, Fuat Paşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi, Meydan Mahallesi, Gaybi Efendi Mahallesi ve Ok Meydanı Mahallelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan bölge uygulamasında, toplam 339 şahıs, 190 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Aranan bir şahıs yakalandı. 1 adet kesici alet ele geçirilerek şahsa idari işlem yapıldı. 1 şahıstan 2 adet sentetik ecza hap ve 0,21 gram bonzai ile 1 şahıstan 1,60 gram bonzai ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Bölge Uygulamasında 339 Şahıs ve 190 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika


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