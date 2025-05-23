Kütahya\'da Çatı Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca Mahallesinde Mehmet Şengül'e ait 4 katlı binanın çatı katında elektrik kontağına bağlı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Emet Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek eve sıçramasını önledi.

Yangında evin çatısında hasar oluştu. - KÜTAHYA