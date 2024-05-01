Kütahya\'da Çiftçinin İnekleri Elektrik Çarpması Sonucu Telef Oldu

3.Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay köyünde yaşayan çiftçinin yetiştirdiği yaklaşık 450 bin TL değerinde 3 büyükbaş inek, elektrik çarpması sonucu telef oldu.

Yeşilçay köyünde ikamet eden çiftçi Abdullah Türker'in bakımında olan açık beside dün akşam çıkan şiddetli yağmur ve rüzgarın etkisiyle ağaç dallarının elektrik tellerine zarar vermesi sonucunda elektrik akımına kapılan 4 hayvandan 3'ü yaşamını yitirdi.

35 büyükbaş, 16 küçükbaş, 10 tavuk, bir horoz ve 2 köpekten oluşan çiftlikte hayvan besiciliği yapan Türker, "Sabaha karşı 04.00 sularında çiftliğin yanında ki evimden çıkan gürültülü sesler ile uyanıp hızla hayvanların yanına gittim. Dün gece yağmurla gelen rüzgarın etkisiyle ağaçların dalları elektrik direğine ve tellerine takılarak şiddetli bir akım oluşturdu. 4 ineğe elektrik çarptı. Kalan hayvanları o alandan uzaklaştırdım. Anında müdahale ederek 4 inekten sadece birini kurtarabildik. 186'yı arayarak TEDAŞ'a arıza bildirimi yaptım. Sabah 08.30'da arıza servisi köyün elektriğini keserek gerekli onarımı tamamladı. Hiçbir hastalığı olmayan hayvanları köpekler yiyebilsin diye Emet ve Gediz belediyesini arayarak götürmelerini rica ettim. Henüz hayvan barınağının kullanıma başlamadığı bilgisini verdiler. Bu sebeple akrabalarımın yardımı ile ölen hayvanları uygun yerlere gömdük. 25 yıldır bu mesleği yaparak geçiniyoruz. 20 yıldır çalıştığım bu beside ilk kez böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Eşimle beraber yetiştirdiğimiz, bağ kurduğumuz hayvanları kaybetmek özellikle kurban bayramı öncesi bizi çok üzdü. Şüphesiz ki her şey Allah'tan. Bizde bundan sonra önlemimizi alıp oluşabilecek tehlikelere karşı çiftliği daha güvenli hale getireceğiz" dedi. - KÜTAHYA