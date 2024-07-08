Kütahya\'da çıkan yangında 3 bin dekar ekili alan zarar gördü

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin dekar ekili zarar gördüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalnızsaray köyünde ekili arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye ulaşan Altıntaş ve Aslanapa belediye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından yaklaşık 3 bin dekar ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA