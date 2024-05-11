Kütahya\'da Durabey köyünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyündeki yangın ev yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Remzi Yıldız'a ait evin bitişiğinde bulunan kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Olay yerine ihbar üzerine Domaniç Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin yangına hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar tutuşmaması için soğutma çalışması yaptı. Yoğun rüzgarın hakim olduğu köyde yangının büyümemesi büyük bir şans olarak değerlendirildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - KÜTAHYA