Kütahya'da Elektrikli Scooter Hırsızı Tutuklandı

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Kütahya'da bina içerisinde bulunan elektrikli scooteri çaldığı tespit edilen ve hırsızlık suçundan aranıyor kaydı bulunan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Ağustos 2024 tarihinde Alipaşa Mahallesi Belediye Sokak bina içerisinde bulunan müşteki A.Ö (29) isimli şahsa ait elektrikli scooterin faili meçhul şahıs veya şahıslarca çalınması olayı ile ilgili olarak incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin A.T. (37) olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs Yunus Timlerince Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan aranıyor kaydıyla yakalandı.

Gözaltına alınan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece dosyasından ve aranma konusundan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA