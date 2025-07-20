Kütahya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayın önce kaza sonucu yaşandığını belirten kadın, ardından cinayeti itiraf edince sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yeni Mahalle Topçu Blokları'nda meydana gelen olayda iddialara göre, S.B. ile kocası Zafer B. (50) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine S.B., eşi Zafer B.'yi bıçakladı. Olayın ardından 112 Acil Servis'i arayan S.B., eşinin bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Zafer B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Zafer B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ancak, olay yerindeki incelemeler ve S.B.'nin verdiği ifadeyle, olayın aslında bir kaza olmadığı, cinayet olduğu ortaya çıktı.

S.B., olaydan sonra eşini kendisinin bıçakladığını itiraf etti. S.B., sevk edilği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA