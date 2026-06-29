Kütahya'da Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
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Kütahya'da Güvenlik Denetimleri

Kütahya\'da Güvenlik Denetimleri
29.06.2026 10:03
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Kütahya'da yapılan denetimlerde 30 aranan şahıs yakalanarak tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda binlerce kişi ile araç kontrol edilirken, aranan şahısların yakalanmasından ruhsatsız silahların ele geçirilmesine kadar birçok başarılı operasyona imza atıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 14 bin 650 araç ile 30 bin 702 kişi denetlendi. Denetimler kapsamında ekipler, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla 151 park ve bahçe, 130 umuma açık işletme, 94 motosiklet, 56 ticari taksi ve 22 günübirlik konaklama tesisinde kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi yakalanırken, adli işlemlerinin ardından 21 kişi tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan kayıp olarak aranan 12 kişinin de bulunarak ailelerine ve ilgili birimlere teslim edildiği bildirildi. Asayiş uygulamalarında gerçekleştirilen aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 6 tabanca parçası,

8 av tüfeği, 44 fişek ile 28 kesici ve delici alet ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve diğer suç unsurlarına el konulurken, olaylarla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Kent genelindeki uygulamalarda ayrıca 11 hacizli veya yakalamalı araç, 5 çalıntı otomobil ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirilerek yasal işlemler gerçekleştirildi. Bunun yanında 33 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligatlar yapılırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 119 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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