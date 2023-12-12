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Kütahya'da Hırsızlık Olayları Azalırken Hayvan Hırsızlığı Arttı - Son Dakika
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Kütahya'da Hırsızlık Olayları Azalırken Hayvan Hırsızlığı Arttı

Kütahya'da geçen yılın ilk 11 ayına göre, bu yılın ilk 11 ayında çeşitli hırsızlık olaylarında yüzde 6-55 oranında azalma gerçekleşirken, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 22,2 artış gözlendi. Yapılan çalışmalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek,10 kurusıkı tabanca, 311 mermi/fişek ve 241 delici/kesici alet ele geçirildi. 30 Kasım 2023 tarihleri arasında ilde yapılan kontrollerde 72 bin 561 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan kontrollerde, 46 bin 498 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 araç yakalandı.

Kütahya\'da Hırsızlık Olayları Azalırken Hayvan Hırsızlığı Arttı
12.12.2023 - 12:01,
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Kütahya'da geçen yılın ilk 11 ayına göre, bu yılın ilk 11 ayında çeşitli hırsızlık olaylarında yüzde 6-55 oranında azalma gerçekleşirken, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 22,2 artış gözlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucu, 2022 -2023 yılları Kasım ayı karşılaştırıldığında, evden hırsızlık olayları yüzde 50,4, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayları yüzde 6,1, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 43, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 53,4, otodan hırsızlık olayları yüzde 25,4, yağma olaylarında yüzde 55,3 azalma sağlanırken, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 22,2 artış gözlendi.

Yapılan çalışmalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek,10 kurusıkı tabanca, 311 mermi/fişek ve 241 delici/kesici alet ele geçirildi.

1- 30 Kasım 2023 tarihleri arasında ilde yapılan kontrollerde 72 bin 561 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan kontrollerde, 46 bin 498 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 araç yakalandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Hırsızlık Olayları Azalırken Hayvan Hırsızlığı Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Hırsızlık Olayları Azalırken Hayvan Hırsızlığı Arttı - Son Dakika
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