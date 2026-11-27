Kütahya'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 ST 814 plakalı hafif ticari araç ile 43 FY 112 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan otomobil ters yöne döndü. Otomobil sürücüsü A.Ç. kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.