Kütahya\'da Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ormanlık alanlara giriş yasağını kontrol ediyor, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunuyor.

Jandarma asayiş faaliyetlerinin yanında orman yangınlarının önlenmesi açısından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine de bu konuda gerekli desteği veriyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm sahalarda Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaz boyunca denetimlerine devam edeceğe belirtildi. - KÜTAHYA