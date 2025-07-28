Kütahya\'da Kaçak Elektronik Sigaraya Operasyon

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 124 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle, kararlılıkla süreceği vurgulandı. - KÜTAHYA