Kütahya'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Kaçak Silah Operasyonu

Kütahya\'da Kaçak Silah Operasyonu

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 5 av tüfeği, 2 havalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

28.09.2024 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca ve 17 adet şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçu şüphelisi İ.K isimli şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplamda, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca,17 adet şarjör ve 668 adet silah parçası ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan İ. K ve İ.M. hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da Silahlı Tartışma: 2 Yaralı Darıca'da Silahlı Tartışma: 2 Yaralı
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
10:58 Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay Nevzat Bahtiyar, Narin’i gömerken yanında 2 kişi daha varmış Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış
10:53 Her şey saniyeler içinde olmuş İşte Serhat Akın’ın vurulma anı Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
10:50 Jorge Jesus’dan Suudi Arabistan’a övgüler: Avrupa’dan daha güvenli Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:41:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement