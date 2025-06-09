Kütahya\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Kütahya'da kaçak tütünle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ürünü ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, kıyılmış kaçak tütünün sigara sarma makineleriyle makarona doldurularak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Ş.Ş.Ç. (39), D.B. (57) ve S.B. (32) isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ve ekipman bulundu.

Ş.Ş.Ç.'nin ikametinde 2 adet sigara sarma makinesi, 30 bin 600 adet boş makaron, 3 bin 950 adet dolu makaron, 24,1 kilo açık kıyılmış tütün, 141 adet 100 gramlık kapalı paket tütün ele geçirildi.

D.B. ve S.B.'nin ikametinde ise 2 adet sigara sarma makinesi, 17 bin 600 adet boş makaron, 3 bin 500 adet dolu makaron, 17 kilo açık kıyılmış tütün, sigara sarma makinelerine ait çok sayıda yedek parça ele geçirildi.

Yapılan aramaların ardından üç şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında adli işlemler başlatıldı. - KÜTAHYA