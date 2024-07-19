Kütahya'da kasten yaralama zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da kasten yaralama zanlısı tutuklandı

Kütahya'da bir kişiyi tabanca ile yaralayarak kaçan kasten yaralama zanlısı, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

19.07.2024 11:20
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Kütahya'da yakalanan kasten yaralama zanlısı firari şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaybi Efendi Mahallesi 2. Nur Sokak Boston Cafe önünde M. Ü (26) isimli şahsı arkadaş grubuyla Cafeler bölgesinde Boston Cafe önünde sol ayak diz kapağı üzerine tabanca ile iki el ateş ederek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralayıp il dışına kaçan A.Ç (33) isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından il merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da kasten yaralama zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da kasten yaralama zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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