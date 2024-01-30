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Kütahya'da kömür ocağında göçük: İşçi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kütahya'da kömür ocağında göçük: İşçi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. İğdekuzu mevkiindeki ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi ve bir işçi mahsur kaldı. Yetkililer, işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kütahya\'da kömür ocağında göçük: İşçi kurtarma çalışmaları devam ediyor
30.01.2024 - 15:55,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, beldenin İğdekuzu mevkiinde özel bir kömür ocağında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin ocakta mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkililer, göçük altından kalan işçiyi kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da kömür ocağında göçük: İşçi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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