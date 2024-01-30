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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki özel bir kömür ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, beldenin İğdekuzu mevkiinde özel bir kömür ocağında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin ocakta mahsur kaldığı belirtildi.
Yetkililer, göçük altından kalan işçiyi kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü ifade ettiler. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da kömür ocağında göçük: İşçi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika