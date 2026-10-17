Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 yaralıdan birinin durumu ağır - Son Dakika
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Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 yaralıdan birinin durumu ağır

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Kütahya'nın Güveççi Mahallesi Yaylıoğlu Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı; kazada sürücü ve 3 yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Güveççi Mahallesi Yaylıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü C.B. ile araçta yolcu olarak bulunan İ.Ç., E.S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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