Kütahya\'da lise öğrencilerine siber zorbalık ve güvenli internet semineri verildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü SİBERAY ekipleri tarafından, SİBERAY Projesi kapsamında Dumlupınar Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilinçlendirme semineri düzenlendi.

Gerçekleştirilen seminerde öğrenci ve öğretmenlere sosyal medyanın hayat üzerindeki etkileri, siber zorbalık, siber güvenlik, yasadışı bahis ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Seminere 45 öğrenci ve 4 öğretmen olmak üzere toplam 49 kişi katıldı. SİBERAY ekipleri tarafından dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı alınabilecek önlemler anlatılırken, internet ve sosyal medya kullanımında bilinçli davranmanın önemi vurgulandı.

Yetkililer, güvenli bir dijital geleceğin bilinçli nesiller yetiştirilmesiyle mümkün olduğuna dikkat çekti.