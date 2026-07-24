Emet’te mezarlıkta çıkan yangında 10 kabir zarar gördü

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan mezarlıkta çıkan yangın sonucu 10 kabir zarar görürken, itfaiye ekipleri ile köy halkının koordineli müdahalesi sayesinde alevler çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gürpınar köyü mezarlığında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürütürken, köy halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın sırasında OEDAŞ ekipleri, muhtemel risklere karşı bölgedeki elektrik akımını tedbir amaçlı kesti. Ekiplerin ve vatandaşların koordineli müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 100 metrekarelik alan ve 10 kabir zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.