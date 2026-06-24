Kütahya\'da Motosiklet-Cip Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'da motosiklet ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Fuat Paşa Mahallesi Bekir Avlu Caddesi üzerinde bulunan Şule Mete Tetik Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 43 AHM 193 plakalı motosiklet ile 06 AU 8938 plakalı cip henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA