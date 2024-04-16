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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin aracında kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince tarafından Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Y. C. Ö (23) isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA