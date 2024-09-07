Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan uygulamalarda çeşitli mahallelerde 5 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda şahıslar gözaltına alındı.

07.09.2024 17:34
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince çeşitli mahallelerde yapılan uygulamalarda 5 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ. B. D (29) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.92 gram esrar ele geçirildi, şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. M.D (17 ) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, 5 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Osmangazi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A. C. E (21 ) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, M. I (23 ) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu, araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 4,47 gram bonzai ele geçirildi, şahıslar yakalanarak gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Maltepe Mahallesinde yapılan çalışmalarda ise, S.Ş (37 ) isimli şahsın yapılan üst aramasında, kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Şahıs yakalanarak gerekli işlemler için Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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