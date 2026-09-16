Kütahya'da narkotik operasyonunda 4 valizde 98,74 kilo pregabalin ele geçirildi
Kütahya'da polisin düzenlediği narkotik operasyonunda 4 valiz içinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda ekipler tarafından 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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