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Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bugün öğleden sonra Gümele Köyü Avdan Mevkiinde henüz neden belirlenemeyen yangın çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken köylüler su tankerleri ile yangına müdahalede bulundular. İhbar üzerine yangın mahalline Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk olarak giderken arkasından çevre ilçe ve beldelerden birçok yangın söndürme aracı ve ekibi yangına müdahale için Gümele Köyüne geldi.

Rüzgarın etkisi ile büyümeye devam eden orman yangını Arıca Köyüne ulaştı. Köyde bulunan Dere Mahallesi ekipler tarafından boşaltılırken yangın söndürme helikopterleri de havadan yangına müdahalede bulunuyorlar.

Gümele Köyü ve Arıca Köyü arasında yangın devam ederken bir diğer yangının da Murat Dağı eteğinde bulunan Uğurluca Köyü yakınlarında ikinci bir orman yangının başladığı ve ekiplerin bu yangına müdahale için hareket ettiği bildirildi.

Yangınların söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.