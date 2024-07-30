Kütahya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Tavşanlı ilçesi Yörgüç köyü yakınlarında Kılıçlar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve Tavşanlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımı ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

Yapılan incelemelere göre yangında yaklaşık 2.5 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA