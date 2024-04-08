Kütahya\'da Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık istikametinden Simav istikametine seyreden Arif A. yönetimindeki (20) 43 HN 110 plakalı araç Güldüren köyü yol ayrımında bulunan yol yapım şantiyesinden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Mustafa K. (33) yönetimindeki 17 FH 217 plakalı araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hurda olan araçlarda sıkışan yaralılardan bazıları Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan Havva Naz K. (11), Kamil K. (62), Havva K. (54) Erdal Ö.(23) Cafer A. (24) olay yerine gelen ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA