Kütahya'da Otomobilin Çarptığı Karı ve Koca Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobilin Çarptığı Karı ve Koca Yaralandı

Kütahya\'da Otomobilin Çarptığı Karı ve Koca Yaralandı

Kütahya Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan karı ve koca yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından sürücünün, Erbaasporlu futbolcu Hüseyin Ç.'nin eşi olduğu öğrenildi.

16.05.2024 10:41
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Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan karı ve koca otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün gece Kütahya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.Ç. yönetimindeki 35 JH 156 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.T. (70) ve eşi Y.T.'ye (65) çarptı. Kazada, karışı koca yaralandı. Yarılılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücü T.Ç.'nin 3. Lig takımlarından Erbaasporlu futbolcusu Hüseyin Ç.'nin eşi olduğunu öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Otomobilin Çarptığı Karı ve Koca Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Otomobilin Çarptığı Karı ve Koca Yaralandı - Son Dakika
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