Kütahya\'da Otomobilin Çarptığı Karı ve Koca Yaralandı

Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan karı ve koca otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, dün gece Kütahya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.Ç. yönetimindeki 35 JH 156 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.T. (70) ve eşi Y.T.'ye (65) çarptı. Kazada, karışı koca yaralandı. Yarılılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücü T.Ç.'nin 3. Lig takımlarından Erbaasporlu futbolcusu Hüseyin Ç.'nin eşi olduğunu öğrenildi. - KÜTAHYA
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