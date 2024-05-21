Kütahya\'da park halindeki araca çarpan araçta 2 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir aracın park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. (69), idaresindeki araç yol kenarında park halinde bulunan A.G.'ye (75) ait araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü M.A ve araçta yolcu olarak bulunan P.A. (65) ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA