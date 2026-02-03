Gediz'de torna atölyesinda yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Gediz'de torna atölyesinda yangın

Gediz\'de torna atölyesinda yangın
03.02.2026 11:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gediz ilçesindeki sanayi sitesinde bir dükkanda çıkan yangın, işyeri sahipleri ve esnafın müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dükkan tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Sanayi Sitesinde çıkan yangında bir dükkan kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

Sanayi sitesinde faaliyet gösteren M.K.G.'a ait dükkanda çıkan yangın işyeri sahipleri ile birlikte sanayi esnafı ilk müdahalede bulunurken, kısa sürede olay yerine intikal eden Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının bitişikteki diğer dükkanlara ve yanıcı maddelerin bulunduğu işletmelere sıçrama ihtimaline karşı büyük çaba sarfedildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve esnafın erken müdahalesi sayesinde alevler diğer dükkanlara sirayet etmeden tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde dükkanın içindeki makinelerin ve malzemelerin tamamen yandığı görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan ilk tespitlerde, dükkan içerisinde bulunan torna makinelerinin elektrik aksamında meydana gelen bir arıza veya kısa devre üzerinde duruluyor. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili emniyet birimleri inceleme başlattı.

Yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Gediz, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gediz'de torna atölyesinda yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:43:59. #7.11#
SON DAKİKA: Gediz'de torna atölyesinda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.