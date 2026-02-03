Gediz\'de torna atölyesinda yangın

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Sanayi Sitesinde çıkan yangında bir dükkan kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi.

Sanayi sitesinde faaliyet gösteren M.K.G.'a ait dükkanda çıkan yangın işyeri sahipleri ile birlikte sanayi esnafı ilk müdahalede bulunurken, kısa sürede olay yerine intikal eden Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının bitişikteki diğer dükkanlara ve yanıcı maddelerin bulunduğu işletmelere sıçrama ihtimaline karşı büyük çaba sarfedildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve esnafın erken müdahalesi sayesinde alevler diğer dükkanlara sirayet etmeden tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde dükkanın içindeki makinelerin ve malzemelerin tamamen yandığı görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan ilk tespitlerde, dükkan içerisinde bulunan torna makinelerinin elektrik aksamında meydana gelen bir arıza veya kısa devre üzerinde duruluyor. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili emniyet birimleri inceleme başlattı.

Yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. - KÜTAHYA