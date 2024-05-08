Kütahya'da Şeyhler köyünde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kütahya'da Şeyhler köyünde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya\'da Şeyhler köyünde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde çıkan yangın sonucu iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve kontrol altına alındı.

08.05.2024 18:32  Güncelleme: 18:34
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde çıkan yangın sonucu iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeyhler köyünde Bayram K.'ye ait iki katlı ahşap binada sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı sanılan yangına Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hisarcık Orman İşletme Şefliği arazözü müdahale etti. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan ve 2 saat soğutma çalışması yapılan yangın sonucu iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Şeyhler köyünde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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