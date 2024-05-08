Kütahya\'da Şeyhler köyünde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde çıkan yangın sonucu iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeyhler köyünde Bayram K.'ye ait iki katlı ahşap binada sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı sanılan yangına Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile Hisarcık Orman İşletme Şefliği arazözü müdahale etti. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan ve 2 saat soğutma çalışması yapılan yangın sonucu iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA