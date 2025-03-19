Kütahya'da Şubat Ayında Kazalar - Son Dakika
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Kütahya'da Şubat Ayında Kazalar

Kütahya\'da Şubat Ayında Kazalar

KGYS görüntüleri, trafikte dikkatsizlik ve hızı vurguladı. Can kaybı olmadı, dikkatli olunmalı.

19.03.2025 11:24
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Kütahya'da şubat ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kazalara en çok dikkatsizlik ve aşırı hızın sebep olduğu görüldü. Kazalarda şans eseri can kaybı yaşanmazken trafikte dikkatsizliğin sonuçları gözler önüne serildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşılan görüntülerin sonunda sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Şubat Ayında Kazalar - Son Dakika

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