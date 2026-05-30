Kütahya'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir işletmenin duvarına çarpıp takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Süleyman B. idaresindeki 43 RK 157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan bir işletmenin duvarına çarptıktan sonra takla attı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
