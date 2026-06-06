Kütahya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Zafer Meydanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 07 CAU 340 plakalı motosiklet ile elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Selahattin B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA