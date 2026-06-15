Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
15.06.2026 09:48
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Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tepecik yolu üzerinde bulunan un fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepecik beldesinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan F.Ö. (17) yönetimindeki 43 AGR 213 plakalı motosiklet, Tavşanlı yönünden gelip Ada Mahallesi'ne dönüş yapmak isteyen S.D. idaresindeki 43 AGK 783 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan T.Ö. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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