Kütahya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Emet Bor İşletme Kavşağı'nda meydana geldi. İ.G. yönetimindeki 26 AED 301 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 26 AED 301 plakalı araçta bulunan sürücü İ.G. ile yolcular F.G., M.E.B. ve N.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından diğer aracın sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı belirtildi. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA