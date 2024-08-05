Kütahya\'da trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ve damadın düğün görüntüleri ortaya çıktı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hayatlarını kaybeden gelin ve damadın aynı gece kaydedilen düğün görüntüleri ortaya çıktı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan imam Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, düğün sonrası gece saatlerinde 07 AFU 428 plakalı araçla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde 35 FU 930 plakalı araç ile çarpışmış, gelin ile damat olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'deki düğünlerinde çekilen görüntüler ortaya çıktı. - KÜTAHYA