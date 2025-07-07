Kütahya'da Trafonun Yanında Çıkan Yangın Korkuttu - Son Dakika
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Kütahya'da Trafonun Yanında Çıkan Yangın Korkuttu

Kütahya\'da Trafonun Yanında Çıkan Yangın Korkuttu
07.07.2025 11:47  Güncelleme: 11:49
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir elektrik trafosunun yanında başlayan ot yangını, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir şans oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir elektrik trafosunun yanında çıkan ot yangını, kısa süreli paniğe yol açsa da, hızlı müdahale sayesinde büyük bir tehlike ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Muhipler Mahallesi'nde bulunan trafo yakınındaki otluk alanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde alevler yükselmeye başladı. Otların kuru olması nedeniyle yangın bir anda büyüyerek çevreyi sardı. Yangının, yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada çıkması vatandaşları endişelendirdi.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen Gediz Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa süre içinde müdahale etti. Ekiplerin etkin çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, yangının yerleşim yerine sıçramaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Yetkililer, vatandaşları kuru ot ve bitki örtüsünün yoğun olduğu alanlarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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