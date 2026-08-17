Kütahya\'da Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kütahya'nın İnköy Mahallesi'nde yo kuş aşağı ilerleyen saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 69 yaşındaki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnköy Mahallesi 5. Etap TOKİ Hilal Camii karşısında meydana geldi. A.U. (69) idaresindeki 43 ADV 249 plakalı saman yüklü traktör, mıcır karışımlı yolda yokuş aşağı ilerlediği sırada kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.U., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.