Kütahya\'da Tüp Bayisinde Patlama: 7 Yaralı

Kütahya'da bir tüp bayisinde meydana gelen patlamada yaralanan 3'ü ağır 7 kişinin tedavileri sürüyor.

Olay, Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir tüp bayisinde saat 15.45 sıralarından meydana gelmişti. Şiddetli patlama kentte büyük paniğe neden olurken, patlama sonrası çıkan yangın binada ciddi hasara yol açtı. Patlamada yaralanan A.Y., S.Y. ve S.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer 4 yaralının da hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak güvenlik ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA