Kütahya\'da Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'da üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan F.K. (24 ) isimli şahsın üzerinden, 112 adet Galara isimli sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahsın evinde yapılan aramalarda, 0,28 gram bonzai ve 8 adet Galara isimli sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA