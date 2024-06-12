Kütahya'da Uyuşturucu Madde Zehirlenmesiyle Ölü Bulunan Şahsın Olayıyla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Kütahya'da 2018 yılında kayıp bir şahsın Altıntaş ilçesi Jandarma bölgesinde uyuşturucu madde zehirlenmesi nedeniyle ölü olarak bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

2018 yılında O.Ü.A. isimli şahsın Kütahya il merkezinden kayıp olarak aranmaya başlanması sonrası Altıntaş İlçe Jandarma bölgesinde ölü olarak bulunması olayıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'nca şahsın uyuşturucu madde zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceği değerlendirildi.

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 2024 yılı Nisan ayında başlatılan projeli çalışmalarda ölüm olayıyla alakalı şüpheli şahıslardan A.O.A. (38) ve S.A. (37) isimli kardeş şüpheliler ve projeli dosya kapsamında ara yakalaması yapılan Z.K. (28) isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti de yaptıkları tespit edilerek yakalandı. S.A. isimli şahısın ikametinde yapılan aramada, 82 adet Lyrıca isimli sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem yapılan şüphelilerden S.A. savcılıkça, Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.O.A isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA