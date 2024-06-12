Kütahya'da Uyuşturucu Madde Zehirlenmesiyle Ölü Bulunan Şahsın Olayıyla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Madde Zehirlenmesiyle Ölü Bulunan Şahsın Olayıyla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da 2018 yılında kaybolan bir şahsın Altıntaş ilçesi Jandarma bölgesinde ölü olarak bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı değerlendirmeye göre, şahsın uyuşturucu madde zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceği belirlendi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğer ikisi hakkında adli işlem yapıldı.

12.06.2024 16:47
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Kütahya'da 2018 yılında kayıp bir şahsın Altıntaş ilçesi Jandarma bölgesinde uyuşturucu madde zehirlenmesi nedeniyle ölü olarak bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

2018 yılında O.Ü.A. isimli şahsın Kütahya il merkezinden kayıp olarak aranmaya başlanması sonrası Altıntaş İlçe Jandarma bölgesinde ölü olarak bulunması olayıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'nca şahsın uyuşturucu madde zehirlenmesi nedeniyle ölmüş olabileceği değerlendirildi.

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 2024 yılı Nisan ayında başlatılan projeli çalışmalarda ölüm olayıyla alakalı şüpheli şahıslardan A.O.A. (38) ve S.A. (37) isimli kardeş şüpheliler ve projeli dosya kapsamında ara yakalaması yapılan Z.K. (28) isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti de yaptıkları tespit edilerek yakalandı. S.A. isimli şahısın ikametinde yapılan aramada, 82 adet Lyrıca isimli sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem yapılan şüphelilerden S.A. savcılıkça, Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.O.A isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Madde Zehirlenmesiyle Ölü Bulunan Şahsın Olayıyla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Madde Zehirlenmesiyle Ölü Bulunan Şahsın Olayıyla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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